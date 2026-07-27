Спустя 10 дней после назначения новый аким Атырауской области встретился с Токаевым

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового акима Атырауской области Болата Акчулакова, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 27 июля 2026 года, Токаеву было доложено о текущей социально-экономической ситуации в регионе и приоритетных задачах на предстоящий период.

Также была представлена информация о реализации крупных инвестиционных проектов, развитии нефтегазохимической отрасли, строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

"Отдельное внимание было уделено вопросам диверсификации экономики, модернизации инженерных сетей, совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации и реализации проектов, требующих поддержки на республиканском уровне", – говорится в официальной публикации.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение устойчивого социально-экономического развития Атырауской области и повышение качества жизни населения.

Стоит уточнить, что Акчулаков возглавил область 10 дней назад, 17 июля 2026 года.

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