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События

Первому казахскому космонавту – 80 лет: президент поздравил Токтара Аубакирова с юбилеем

первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:44 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил с 80-летием первого казахского космонавта – Халық қаһарманы, генерал-майора авиации Токтара Аубакирова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 июля 2026 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК.

"Вы пользуетесь глубоким уважением нашего народа как прославленный космонавт, выдающийся общественный деятель и истинный патриот. Ваш жизненный путь отмечен многими яркими достижениями. Ваша многолетняя служба в качестве летчика-испытателя военных самолетов – истинный пример мужества и бесстрашия. Вы стали первым казахом, покорившим космос. Неоценим ваш вклад в повышение авторитета нашей страны на мировой арене, укрепление международного сотрудничества, а также развитие национальной аэрокосмической и оборонной промышленности. На посту депутата Мажилиса Парламента вы направили свои глубокие знания и жизненный опыт на совершенствование отечественного законодательства. Пусть ваш неустанный труд и впредь приносит заслуженное признание и всенародное уважение. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, а вашей семье – мира и благополучия", – говорится в поздравительном письме президента Касым-Жомарта Токаева.
премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:44

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр отметил, что 1 июля вступила в силу новая Конституция РК, которая закрепляет концепцию построения Справедливого государства и определяет ориентиры дальнейшего развития страны.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:44

Фото: primeminister.kz

"Вы неизменно поддерживаете курс президента и вносите весомый вклад в формирование нового качества нации, определенного новой Конституцией. Ваше особое место как преданного сына народа и истинного героя страны особенно важно в воспитании у молодежи таких качеств, как патриотизм, справедливость, уважение к закону и порядку, мужество и трудолюбие", – подчеркнул Олжас Бектенов.
первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:44

Фото: primeminister.kz

В торжественном мероприятии приняли участие представители аэрокосмической отрасли, Вооруженных сил и Совета генералов, а также отечественные и зарубежные летчики-космонавты, летчики-испытатели, инженеры и конструкторы.

представители аэрокосмической отрасли, Вооруженных сил и Совета генералов, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:44

Фото: primeminister.kz

Обращаясь к участникам мероприятия, руководитель правительства отметил значимый вклад космической отрасли в технологическое развитие Казахстана.

В стране действуют национальные спутниковые системы связи и дистанционного зондирования Земли, совершенствуется обработка данных для нужд сельского хозяйства, экологии и других сфер, расширяются возможности обработки данных и доступа к интернету в отдаленных населенных пунктах.

первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:44

Фото: primeminister.kz

Отдельно отмечено значение успешного тестового запуска ракеты-носителя "Сункар" с космодрома Байконур, открывшего новый этап в развитии отечественной космической отрасли.

Тохтар Аубакиров родился 27 июля 1946 года в Карагандинской области. Свой первый и единственный космический полет совершил 2 октября 1991 года на корабле "Союз ТМ-13".

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:44
Слетавшая в космос Дана Карагусова отреагировала на обращение Токтара Аубакирова

8 октября 2025 года состоялся суборбитальный полет Даны Карагусовой. Это событие Токтар Аубакиров не оставил без внимания. Народный герой Казахстана обратился к соотечественнице, ставшей первой казахстанкой, полетевшей в космос в качестве туриста.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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