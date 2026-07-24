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События

Прятался во Вьетнаме: в Казахстан вернули ключевого фигуранта хищения 2,5 млрд в Минюсте

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:25 Фото: pexels
Из Вьетнама в Казахстан экстрадировали организатора крупного хищения бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования для Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля 2026 года, из публикации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным следствия, на оснащение органов судебной экспертизы из республиканского бюджета было выделено более 10 млрд тенге.

Подозреваемый вместе с бывшим директором Центра судебной экспертизы, руководителем департамента госзакупок и представителями двух компаний организовал схему по хищению денег.

Примечательно, что стоимость оборудования искусственно завышалась в три раза, а для оформления закупок использовались фиктивные коммерческие предложения.

Общий ущерб государству составил 2,5 млрд тенге.

Ранее суд признал сообщников виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Сам организатор, как уточнили в Агентстве, в марте 2025 года был объявлен в международный розыск. Уже в начале 2026 года его задержали во Вьетнаме.

В итоге благодаря совместной работе АФМ, Интерпола и Министерства иностранных дел подозреваемого экстрадировали в Казахстан.

"Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК

21 июля 2026 года в АФМ рассказывали, что в Костанайской области завершили расследование масштабной незаконной добычи речного песка, которая, по данным следствия, привела к изменению русла реки Тобол и нанесла серьезный ущерб окружающей среде.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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