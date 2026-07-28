Президент Казахстана направил поздравление королю Таиланда

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 июля 2026 года поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в телеграмме президент РК отметил особое значение для тайского народа этого праздника как символа устойчивого развития, национального наследия и духовных ценностей королевства.

Президент Казахстана также подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.

Далее глава государства пожелал королю успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Таиланда – благополучия и процветания.

Маха Вачиралонгкорн (известный также как Рама X) родился 28 июля 1952 года. Это действующий король Таиланда, который взошел на престол 13 октября 2016 года после смерти своего отца, короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX).

Днем ранее, 27 июля, Токаев поздравлял Эндрю Бернема с вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.