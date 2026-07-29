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Политика

Токаев назначил Армана Исагалиева заместителем главы МИД

Арман Исагалиев, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 09:01 Фото: Facebook/Арман Исагалиев
Арман Исагалиев назначен новым заместителем министра иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля 2026 года, из официальной публикации пресс-службы Акорды.

"Распоряжением главы государства Исагалиев Арман Кайратович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в распространенном сообщении.

Арман Исагалиев родился 13 сентября 1972 года в Алматы.

Окончил факультет востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби, проходил обучение в Университете Сиди Мухаммеда бен Абдаллы (Марокко) и Дипломатическом институте при Министерстве иностранных дел Египта.

Трудовую деятельность начал преподавателем КазНУ имени аль-Фараби, затем работал научным сотрудником Института востоковедения Академии наук Казахстана.

На дипломатической службе с 2000 года. Работал в посольствах Казахстана в Египте и Саудовской Аравии, занимал должность заведующего сектором Центра внешней политики Администрации президента РК. Также был генеральным консулом Казахстана в Дубае и Северных Эмиратах.

В 2017-2020 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Египте, а также по совместительству – в Алжире и Тунисе.

С сентября 2020 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Катаре.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

22 июля 2026 года президент Казахстана назначил послов в нескольких странах. Теперь Тугжанов, Бакаев и Саинов отправляются в Узбекистан, Великобританию и Румынию.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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