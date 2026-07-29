Токаев назначил Армана Исагалиева заместителем главы МИД

Арман Исагалиев назначен новым заместителем министра иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля 2026 года, из официальной публикации пресс-службы Акорды.

"Распоряжением главы государства Исагалиев Арман Кайратович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в распространенном сообщении.

Арман Исагалиев родился 13 сентября 1972 года в Алматы.

Окончил факультет востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби, проходил обучение в Университете Сиди Мухаммеда бен Абдаллы (Марокко) и Дипломатическом институте при Министерстве иностранных дел Египта.

Трудовую деятельность начал преподавателем КазНУ имени аль-Фараби, затем работал научным сотрудником Института востоковедения Академии наук Казахстана.

На дипломатической службе с 2000 года. Работал в посольствах Казахстана в Египте и Саудовской Аравии, занимал должность заведующего сектором Центра внешней политики Администрации президента РК. Также был генеральным консулом Казахстана в Дубае и Северных Эмиратах.

В 2017-2020 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Египте, а также по совместительству – в Алжире и Тунисе.

С сентября 2020 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Катаре.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

22 июля 2026 года президент Казахстана назначил послов в нескольких странах. Теперь Тугжанов, Бакаев и Саинов отправляются в Узбекистан, Великобританию и Румынию.