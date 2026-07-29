Назгуль Хатепова назначена новым вице-министром сельского хозяйства: что о ней известно

Назначена новый вице-министр сельского хозяйства Казахстана. Ею стала Назгуль Хатепова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июля 2026 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Хатепова Назгуль Сериккалиевна назначена на должность вице-министра сельского хозяйства".

Назгуль Хатепова родилась в 1990 году в Западно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Академию государственного управления при Президенте РК, где получила степень магистра бизнеса и управления.

С 2012 года по 2021-й работала менеджером, экспертом и главным экспертом в структуре МСХ РК, в 2021-2022 – руководителем Управления сертификации сельскохозяйственной продукции МСХ РК, в 2022-2025 – директором Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК.

С января 2025 года по настоящее время работала директором Департамента земледелия МСХ РК.

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Ранее сообщалось, что в правительстве Казахстана произошли новые кадровые назначения. Нурбол Байжанов возглавил Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта, а Ержан Токтагулов назначен вице-министром культуры и информации.