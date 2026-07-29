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Политика

Токаев выступил на церемонии открытия "Игр будущего – 2026"

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:56 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия "Игр будущего – 2026". Об этом 29 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул высокую значимость проведения масштабного турнира в столице Казахстана.

"Рад приветствовать вас в Астане на открытии международного турнира "Игры будущего – 2026"! Это важное историческое мероприятие, укрепляющее дружбу между нашими странами. Для Казахстана большая честь впервые принимать у себя столь масштабные состязания", – обратился Касым-Жомарт Токаев к участникам и гостям соревнований.

Выступление президента на открытии международного турнира в Астане подчеркнуло возрастающую роль Казахстана в развитии современного спорта.

Собрать в самом сердце Великой степи около 800 атлетов из более чем 30 стран – это важный шаг для укрепления международного сотрудничества.

"Уверен, "Игры будущего" в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибериндустрии". Касым-Жомарт Токаев

С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего – 2026", который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим. Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.

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Канат Болысбек
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