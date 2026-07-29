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Политика

"Сплав спорта и интеллекта": Токаев раскрыл смысл "Игр будущего" и объявил их открытыми

президент РК Касым-Жомарт Токаев, Игры будущего, Астана, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 19:17 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 июля на церемонии в Астане, объявил "Игры будущего – 2026" открытыми и рассказал об их главной миссии, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "сегодня в нашей любимой столице проводится уникальное по своей сути мероприятие".

"Это сплав спорта и интеллекта и в то же время состязание между физической силой и интеллектуальным потенциалом. И, как выяснилось, одно другому вовсе не противоречит, а, напротив, взаимно дополняет. В этом глубокий философский смысл предстоящих поединков. Всемирные игры олицетворяют собой гармоничное, мирное будущее всего человечества. Казахстан вместе со всем международным сообществом выступает за мир, безопасность, справедливость и развитие".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, "Игры будущего", объединившие в себе энергию спорта, мощь интеллекта и огромный потенциал цифровой эпохи, прекрасно вписываются в нашу общую созидательную повестку развития.

"Данный турнир соединяет воедино, казалось бы, несовместимое. В его основе разумный и реалистичный баланс между мирами – физическим и виртуальным. Сегодня на этой арене присутствуют в основном молодые люди. Ваши знания, талант, упорный труд и решительность – это крепкая, нерушимая основа завтрашнего будущего. Дорога, ведущая к новым высотам прогресса, будет нелегкой. Тем не менее, дорогу может осилить только тот, кто идет по ней. Но путешествия становятся легче, когда участвуешь в них бок о бок вместе с единомышленниками и надежными друзьями".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, каждый из участников Игр прошел серьезную подготовку и заслуженно представляет свою команду.

"Уверен, в ходе состязаний вы проявите свои лучшие качества, обретете новых друзей и вместе наметите много перспективных проектов. Ведь основная миссия "Игр будущего" – по-настоящему сплотить людей и вдохновлять их на новые свершения. Большой спорт всегда служил важной опорой для синергии разных культур, сближения народов и государств. Поэтому в условиях нарастающих глобальных вызовов такие уникальные проекты, как "Игры будущего", обретают еще большее значение".Касым-Жомарт Токаев

Президент убежден, что "Игры будущего" станут еще одним "золотым мостом" единства, дружбы и солидарности наших стран".

"В завершение я выражаю благодарность организаторам, партнерам, судьям, тренерам, профильным специалистам, волонтерам и всем, кто внес свою лепту в подготовку этого замечательного спортивного праздника. Уверен, эти Игры еще более упрочат дружбу и единство наших народов. Желаю спортсменам удачи! Мы ждем от вас бескомпромиссных состязаний. Объявляю "Игры будущего – 2026" открытыми!"Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую значимость проведения масштабного турнира в столице Казахстана.

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Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2027 году Астана примет чемпионат мира по киберспорту.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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