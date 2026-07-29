Токаев выразил признательность Путину за специальное видеообращение

Фото: akorda.kz

Выступая 29 июля 2026 года на церемонии открытия "Игр будущего – 2026" в Астане, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину за специальное видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Слова президента Казахстана приводит Telegram-канал Акорды. "Выражаю большую признательность лидеру России Владимиру Владимировичу Путину за специальное видеообращение, теплые слова в адрес Казахстана и напутствие спортсменам. Благодарю лидеров братских государств – президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона, президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова, а также глав официальных делегаций, участвующих в этой церемонии". Касым-Жомарт Токаев Как отметил глава государства, всем известно, что "Игры будущего" как уникальный в своем роде проект появились по инициативе России и за короткий срок приобрели по-настоящему глобальный масштаб. "Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта заслуга президента Владимира Путина. Первые соревнования состоялись в Казани, затем эстафету принял Абу-Даби". Касым-Жомарт Токаев Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую значимость проведения масштабного турнира в столице Казахстана.

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