Токаев: В 2027 году Астана примет чемпионат мира по киберспорту

Объявление 2026 года Годом цифровизации и ИИ четко отражает выбор Казахстана в пользу цифрового будущего. Об этом 29 июля на церемонии открытия "Игр будущего – 2026" заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан не просто адаптируется к современным реалиям, а планомерно входит в число передовых технологических держав.

"Сегодня мир переживает глубокую трансформацию. Новые технологии кардинально меняют все сферы общественной жизни и даже основы человеческого бытия. В духе новой эпохи мы строим полностью цифровое государство. Парламент Казахстана принял Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте. Данные законы придали мощный импульс развитию этой исключительно важной сферы". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, данный шаг стал наглядным подтверждением того, что Казахстан уверенно входит в ряд передовых государств.

"1 июля в стране вступила в силу новая Конституция. Не будет преувеличением сказать, что это историческое событие для нашего народа. Основной закон способствует динамичному развитию искусственного интеллекта в нашей стране, гарантирует защиту прав граждан в цифровой среде. Это новаторские по своей сути положения, ориентированные на прогресс", – заявил глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта четко отражает стратегический выбор Казахстана.

В стране уже планомерно готовится новое поколение специалистов: благодаря программе AI-Sana сотни тысяч молодых людей получили актуальные цифровые навыки.

"Этой осенью в Астане откроет свои двери Университет искусственного интеллекта, а также пройдет Международный фестиваль фильмов, созданных с помощью нейросетей. В следующем же году Астана примет чемпионат мира под эгидой Международной федерации киберспорта. И это лишь малая часть масштабных проектов и начинаний, реализуемых в нашей стране", – сказал президент Казахстана.

Ранее глава государства подчеркнул высокую значимость проведения масштабного турнира в столице Казахстана.

С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего – 2026", который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим. Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.