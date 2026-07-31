Токаев назвал нынешний период самым успешным для Центральной Азии

На неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении он также поблагодарил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за присоединение к Договору.

"Полагаю, следующим этапом могла бы стать практическая реализация положений данного документа. В этой связи предлагаю разработать и в последующем принять План мероприятий с четкими ориентирами нашего долгосрочного взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление дружбы и добрососедства, упрочение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Можно с уверенностью сказать, что благодаря укреплению взаимного доверия и последовательному развитию регионального сотрудничества Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК далее заявил, что присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч ознаменовало собой новый этап в положительной эволюции данного формата.

"Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетике, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы. На протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты. Новым качественным содержанием наполняются культурные, образовательные и молодежные обмены. Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона", – сказал глава Казахстана.

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Кроме того, во время мероприятия Токаев озвучил важное заявление.