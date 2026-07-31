Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды за 31 июля 2026 года, президент выразил соболезнования премьер-министру Санаэ Такаичи, семьям погибших и всему народу Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото.
Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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В результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля 2026 года на юго-западе Японии в префектуре Кумамото (остров Кюсю), число погибших достигло 34 человек, сотни жителей получили ранения.
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