Бахыт Есимова получила повышение в Администрации президента РК

Бахыт Есимова назначена заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 10 августа 2026 года, из публикации Акорды.

"Распоряжением главы государства Есимова Бахыт Амангельдиновна назначена заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в официальном заявлении.

Бахыт Есимова родилась 29 января 1984 года в Павлодарской области. В 2006 году окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Обучение проходило по программе "Болашак".

Трудовой путь начинала с руководителя аппарата исполнительного директора ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана". Уже в 2007-2008 годах была экспертом в АО "Центр развития торговой политики".

Также занимала должности начальника Управления стратегического планирования и связей с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и заместителя начальника Управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

С 2011 по 2013 год – начальник Управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области. Следующие два года возглавляла аппарат акима Акмолинской области.

С 2015 по 2020 год – руководитель Управления внутренней политики Астаны (в период переименования города – Нур-Султана);

Сентябрь 2020-го – май 2022 года – заместитель акима Костанайской области.

С мая 2022 года – заместитель заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

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