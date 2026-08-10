Семь партий – семь образов: с чем политические объединения вышли на выборы в Курултай

К середине агитационной кампании решающим фактором электорального успеха становится не столько содержание предвыборных программ, сколько сформированные имиджи партий. Своим видением позиционирования семи политических объединений поделился политолог Серик Жусупов.

По словам эксперта, текущая гонка наглядно показывает, какой политической силой хочет выглядеть каждый из участников. При этом программные установки объединений во многом схожи.

"Почти все говорят о справедливости, региональном развитии, новых технологиях, поддержке граждан и бизнеса. Однако к середине агитационного периода главным критерием становится образ партии – кого она представляет, какие перемены обещает и насколько ее поведение соответствует собственным месседжам", – подчеркивает Серик Жусупов.

Политолог убежден, что борьба за понятные и убедительные смыслы во многом предопределит итоговые результаты голосования.

"Әділет"

Характеризуя партию "Әділет", Серик Жусупов обращает внимание на ее заявку на роль главной центристской силы и последовательного драйвера президентских реформ.

"Их позиция понятна широкому избирателю, который поддерживает обновление страны, но ждет от политики справедливости, порядка и повышения качества жизни", – отмечает политолог.

Главным достижением объединения эксперт считает успешный синтез традиционных ценностей и прогрессивной повестки. По его словам, партии удалось объединить темы честного труда, семьи и порядка с цифровизацией, искусственным интеллектом и современной наукой.

Отдельно политолог отмечает качество партийного списка из 186 кандидатов, среди которых Айбек Дадебай, Ерлан Карин, Багдат Мусин, Асхат Аймагамбетов, Рауан Кенжеханулы и другие представители госуправления, науки и бизнеса.

"Вместе они создают образ масштабной команды, ответственной за реализацию реформ. К середине кампании версия о механическом ребрендинге AMANAT в "Әділет" окончательно иссякла. Сегодня "Әділет" не просто не боится полемики, а находится на острие публичной политики", – считает Серик Жусупов.

Схожую оценку дает и политолог Сырым Иткулов. "У "Әділет" было стартовое преимущество: партия позиционирует себя как политическая сила президента, и его высокий рейтинг проецируется на нее. Среди адилетовцев много специалистов, экспертов и опытных бывших чиновников, которые знают систему власти и запросы жителей. Поэтому они разработали просчитанную программу с цифрами и сроками.

"Ауыл"

Анализируя стратегию "Ауыла", политолог указывает на своевременный переход от узкой сельской тематики к позиционированию по принципу "Сильные регионы – сильный центр".

По словам Серика Жусупова, партия стала обращаться к жителям малых городов, предпринимателям, учителям и врачам. Этому способствует и обновление методов работы: через цифровую платформу поступило свыше 75 тысяч предложений от граждан.

"Успех "Ауыла" теперь зависит от баланса между конкретным знанием проблем села и общей программой развития регионов. Если он будет найден, партия действительно сможет выйти за пределы своего традиционного электората", – констатирует аналитик.

Respublica

Партию Respublica политолог описывает как объединение "self-made героев", привлекающее городскую молодежь и бизнес. По его мнению, партия продает избирателю оптимизм и современный подход к политике.

В то же время эксперт указывает и на уязвимые стороны этого позиционирования.

"История успешных предпринимателей вдохновляет активную городскую аудиторию, но за пределами крупных центров может восприниматься как опыт уже состоявшегося меньшинства. Для дальнейшего роста Respublica потребуется связать свободу бизнеса с понятными возможностями для наемного работника или сельской молодежи", – отмечает Серик Жусупов.

Также политолог добавляет, что досрочное сложение мандатов депутатами прошлого созыва поставило вопрос об устойчивости партийной команды, и теперь объединению важно доказать готовность работать в полном составе весь срок.

"Ак жол"

По оценке Серика Жусупова, "Ак жол" выстраивает образ опытной структуры, досконально понимающей государственные процессы. В отличие от оппонентов, делающих ставку на социальные обещания, эта партия предлагает системные изменения – например, формирование правительства из представителей всех представленных в парламенте сил.

Главным вызовом для партии политолог называет растущую конкуренцию на ее традиционном поле. Respublica привлекает молодой бизнес, а "Әділет" забирает тему реформ.

"Поэтому "Ак жолу" важно показать, что многолетний опыт остается преимуществом партии сейчас и в будущем. Нужно дальше переводить сложные предложения на язык повседневных проблем предпринимателей", – подчеркивает эксперт.

Народная партия Казахстана

Оценивая Народную партию Казахстана, политолог отмечает ее стремление выступать главной левой силой и сторонником "скандинавского социализма". Однако, по его словам, партию до сих пор тормозит идеологическое прошлое.

"Переименование убрало слово "коммунистическая", тогда как эмоциональная связь с политическим прошлым сохранилась. В этом и проявляется несогласованность позиционирования партии. Полный отказ от коммунистической оптики был бы более логичен", – высказал мнение Серик Жусупов, добавив, что говорить о справедливости и труде необходимо современным языком.

ОСДП

По мнению политолога, ОСДП стремится закрепиться в статусе традиционной демократической оппозиции. Уверенные выступления на дебатах показывают, что риторика партии находит отклик у политически активных граждан.

Однако эксперт выражает сомнения относительно современности партийного инструментария.

"Инициативы "Будка гласности", "Народный телефон" и "Письмо будущему Курултаю" вроде бы подчеркивают близость к гражданам, но больше напоминают политику доцифровой эпохи. Партия еще не нашла свой способ коммуникации с новым поколением избирателей", – считает Серик Жусупов.

"Байтақ"

Партия "Байтақ", как указывает политолог, занимает наиболее свободную экологическую нишу, но пока слабо конвертирует это преимущество в реальную поддержку.

По словам эксперта, объединению не хватает организационной собранности и сильных спикеров, а внутренние конфликты вроде публичных требований сменить председателя негативно сказываются на имидже.

"На межпартийных дебатах представители "Байтақ" выглядят слабовато. В общем, "зеленым" надо еще хорошенько поработать", – подводит итог политолог.

Итоговый расклад

Подводя итог промежуточным результатам кампании, Серик Жусупов отмечает, что самый ясный и четко проработанный образ сформировала партия "Әділет", соединившая последовательность реформ, понятные ценности и прогрессивную повестку с сильной командой.

По оценке эксперта, "Ауыл" обладает хорошим потенциалом для расширения аудитории, Respublica выигрывает за счет яркой экспрессии, а "Ак жол" опирается на политический опыт. В то же время ОСДП может прибавить за счет оппозиционной риторики, а НПК и "Байтақ" предстоит сначала разрешить внутренние противоречия в своем позиционировании до завершения агитационного периода.

Оценки Серика Жусупова во многом перекликаются с мнениями других аналитиков. В частности, политолог Айдар Амребаев также называет партию "Әділет" лидером по динамике электоральной поддержки.

По словам Айдара Амребаева, за этим преимуществом стоит масштабная работа партийной инфраструктуры: развернуто 20 региональных и 226 территориальных штабов, привлечено порядка 30 тысяч доверенных лиц и запланировано свыше 21 тысячи мероприятий. Политолог обращает внимание на мощное присутствие партийцев в информационном поле, регионах и социальных сетях, что достигается благодаря четкой координации управленцев, штабов, политтехнологов и пиарщиков. Такой подход, по мнению эксперта, гарантирует массовый охват и максимальную узнаваемость ключевых предвыборных обещаний.

Вместе с тем Айдар Амребаев подчеркивает, что лидерство требует постоянного подтверждения. На финишной прямой агитационной гонки ключевой задачей для "Әділет" станет трансформация масштабной узнаваемости в четкое понимание избирателями уникальности партии и ее способности реализовать новую конституционную модель.