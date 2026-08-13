Стало известно о новом назначении в акимате ВКО

В акимате Восточно-Казахстанской области произошли кадровые изменения. На этот раз речь – о назначении нового заместителя акима ВКО. Им стал 46-летний Ренат Курмамбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 августа 2026 года, стало известно из официального Telegram-канал акимата ВКО.

"Заместителем акима Восточно-Казахстанской области назначен Ренат Курмамбаев. До этого он занимал должность акима района Алтай. На новой должности Ренат Тлеуханович будет курировать вопросы сельского хозяйства, ветеринарии, земельных отношений и природопользования", – говорится в релизе, распространенном в четверг.

Ренат Курмамбаев родился 25 января 1980 года в селе Ново-Березовка Большенарымского района. В 1998 году окончил Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж по специальности "Преподавание труда", в 2001 году – Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "Профессиональное обучение по механизации сельскохозяйственного производства", а в 2006 году – Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность на госслужбе начал в 2003 году в должности главного специалиста по работе с молодежью Катон-Карагайского районного отдела культуры. В 2005-м работал главным специалистом отдела внутренней политики, культуры и развития языков Катон-Карагайского района. С 2005 по 2008 год занимал должность заведующего отделом кадровой и государственно-правовой работы аппарата акима Катон-Карагайского района.

В 2008-2009 годах руководил организационно-кадровым отделом аппарата акима Катон-Карагайского района. С 2009 по 2011 год трудился главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима Восточного Казахстана. В разные годы работал в должностях акима Катон-Карагайского и Уланского районов, заместителя руководителя аппарата акима ВКО и заместителя акима района Алтай.

С ноября 2023 года по настоящее время занимал должность акима района Алтай.

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