Почему акиму ВКО отказали в отставке после приговора Жаксылыку Омару
Так, накануне, 2 июня 2026 года, в одном из Instagram-пабликов напомнили, что 20 мая вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении экс-первого заместителя акима ВКО Жаксылыка Омара за получение взятки.
"Согласно закону, аким области Нурымбет Аманович в течение 10 дней должен был подать в отставку в связи с коррупцией со стороны подчиненного, однако в СМИ до сих пор нет информации об этом", – следовало из публикации в соцсети.
В связи с этим пресс-службу акимата ВКО попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.
На это отреагировала пресс-секретарь акима региона Лаура Жакупова, которая сообщила следующее:
"В соответствии с действующим законодательством аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в установленном порядке подал заявление о своей отставке. По итогам рассмотрения заявления с учетом непричастности к делу было принято решение об отказе в его удовлетворении".
Она добавила, что деятельность акима ВКО "по всем направлениям социально-экономического развития области ведется в штатном режиме".
Информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась в социальных сетях 13 февраля 2026 года. В этот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата региона. 18 февраля в КНБ сообщили, что в отношении чиновника проводится расследование.
19 марта в Усть-Каменогорске началось главное судебное разбирательство по делу Жаксылыка Омара и стало известно, в чем его обвиняют. Бывший первый замакима ВКО в суде полностью признал вину.
3 апреля Межрайонный суд по уголовным делам Усть-Каменогорска признал Жаксылыка Омара виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в получении взятки. Его приговорили к 6 годам лишения свободы, пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и конфисковали автомобиль Toyota.
Жаксылык Омар должность первого заместителя акима ВКО занимал с апреля 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.