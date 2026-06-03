Почему акиму ВКО отказали в отставке после приговора Жаксылыку Омару

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подал в отставку после вступления в силу приговора в отношении его бывшего подчиненного Жаксылыка Омара, но ему отказали. Об этом заявили в пресс-службе акимата региона, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне, 2 июня 2026 года, в одном из Instagram-пабликов напомнили, что 20 мая вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении экс-первого заместителя акима ВКО Жаксылыка Омара за получение взятки.

"Согласно закону, аким области Нурымбет Аманович в течение 10 дней должен был подать в отставку в связи с коррупцией со стороны подчиненного, однако в СМИ до сих пор нет информации об этом", – следовало из публикации в соцсети.

В связи с этим пресс-службу акимата ВКО попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

На это отреагировала пресс-секретарь акима региона Лаура Жакупова, которая сообщила следующее:

"В соответствии с действующим законодательством аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в установленном порядке подал заявление о своей отставке. По итогам рассмотрения заявления с учетом непричастности к делу было принято решение об отказе в его удовлетворении".

Она добавила, что деятельность акима ВКО "по всем направлениям социально-экономического развития области ведется в штатном режиме".

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Информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась в социальных сетях 13 февраля 2026 года. В этот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата региона. 18 февраля в КНБ сообщили, что в отношении чиновника проводится расследование.

19 марта в Усть-Каменогорске началось главное судебное разбирательство по делу Жаксылыка Омара и стало известно, в чем его обвиняют. Бывший первый замакима ВКО в суде полностью признал вину.

3 апреля Межрайонный суд по уголовным делам Усть-Каменогорска признал Жаксылыка Омара виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в получении взятки. Его приговорили к 6 годам лишения свободы, пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и конфисковали автомобиль Toyota.

Жаксылык Омар должность первого заместителя акима ВКО занимал с апреля 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.