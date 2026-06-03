#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Почему акиму ВКО отказали в отставке после приговора Жаксылыку Омару

бывший первый замакима ВКО Жаксылык Омар, аким ВКО Нурымбет Сактаганов, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:33 Фото: gov.kz
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подал в отставку после вступления в силу приговора в отношении его бывшего подчиненного Жаксылыка Омара, но ему отказали. Об этом заявили в пресс-службе акимата региона, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне, 2 июня 2026 года, в одном из Instagram-пабликов напомнили, что 20 мая вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении экс-первого заместителя акима ВКО Жаксылыка Омара за получение взятки.

"Согласно закону, аким области Нурымбет Аманович в течение 10 дней должен был подать в отставку в связи с коррупцией со стороны подчиненного, однако в СМИ до сих пор нет информации об этом", – следовало из публикации в соцсети.

В связи с этим пресс-службу акимата ВКО попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

На это отреагировала пресс-секретарь акима региона Лаура Жакупова, которая сообщила следующее:

"В соответствии с действующим законодательством аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в установленном порядке подал заявление о своей отставке. По итогам рассмотрения заявления с учетом непричастности к делу было принято решение об отказе в его удовлетворении".

Она добавила, что деятельность акима ВКО "по всем направлениям социально-экономического развития области ведется в штатном режиме".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:33
Сможет ли Жаксылык Омар выйти на свободу по УДО и амнистии – заявление прокуратуры

Информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась в социальных сетях 13 февраля 2026 года. В этот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата региона. 18 февраля в КНБ сообщили, что в отношении чиновника проводится расследование.

19 марта в Усть-Каменогорске началось главное судебное разбирательство по делу Жаксылыка Омара и стало известно, в чем его обвиняют. Бывший первый замакима ВКО в суде полностью признал вину.

3 апреля Межрайонный суд по уголовным делам Усть-Каменогорска признал Жаксылыка Омара виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в получении взятки. Его приговорили к 6 годам лишения свободы, пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и конфисковали автомобиль Toyota.

Жаксылык Омар должность первого заместителя акима ВКО занимал с апреля 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жаксылык Омар получил новую должность, заместитель акима ВКО
10:04, 07 апреля 2025
Жаксылык Омар получил новую высокую должность при акиме ВКО
первый замакима ВКО Жаксылык Омар
17:29, 13 февраля 2026
В акимате ВКО прокомментировали информацию о "задержании" Жаксылыка Омара
Жаксылык Омар
10:37, 06 апреля 2026
Сможет ли Жаксылык Омар выйти на свободу по УДО и амнистии – заявление прокуратуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Азамат Даулетбеков
13:42, Сегодня
Топовые борцы из Казахстана Даулетбеков и Ерекбаева будут выступать в международной лиге
Меншик вписал своё имя в историю чешского тенниса на &quot;Ролан Гаррос&quot;
13:26, Сегодня
Меншик вписал своё имя в историю чешского тенниса на "Ролан Гаррос"
Зверев о своем взрослении
12:57, Сегодня
Полуфиналист "Ролан Гаррос" Александр Зверев рассказал о своём взрослении в туре
Еркебулан Токтар
12:36, Сегодня
"Не хочу": Геннадий Головкин отказался фотографироваться с Еркебуланом Токтаром в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: