Назначен новый замакима Талгара: что о нем известно

В Талгаре произошло очередное назначение, на этот раз – заместителя акима города, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября 2024 года, из Instagram городского акимата.

"На должность заместителя акима города Талгар назначен Бауыржан Ынтымакович Байбатыров", – говорится в сообщении.

Бауыржан Байбатыров родился 29 октября 1987 года. Окончил "Центрально-Азиатский университет" по специальности "Юриспруденция". Имеет более восьми лет стажа на государственной службе.

Трудовую деятельность начал в 2014 году в аппарате акима Болекского сельского округа, где прошел путь от ведущего специалиста до главного специалиста. В 2018-2020 годы занимал должность главного специалиста управления доходов по Енбекшиказахскому району.

До нового назначения, с 2023 года, Байбатыров занимал должность главного специалиста государственного-правового отдела аппарата акима Талгарского района.

Материал по теме Нового акима выберут в Талгаре: названа дата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Это вызвало общественный резонанс. После последовал ряд отставок и увольнений. В частности, "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей" лишились кресел аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, а также руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.

Материал по теме Новое назначение: уволенному главе аппарата акима Талгарского района нашли замену

Расследование убийства Шерзата Полата ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.