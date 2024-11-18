Назначен новый замакима Талгара: что о нем известно
Об этом стало известно сегодня, 18 ноября 2024 года, из Instagram городского акимата.
"На должность заместителя акима города Талгар назначен Бауыржан Ынтымакович Байбатыров", – говорится в сообщении.
Бауыржан Байбатыров родился 29 октября 1987 года. Окончил "Центрально-Азиатский университет" по специальности "Юриспруденция". Имеет более восьми лет стажа на государственной службе.
Трудовую деятельность начал в 2014 году в аппарате акима Болекского сельского округа, где прошел путь от ведущего специалиста до главного специалиста. В 2018-2020 годы занимал должность главного специалиста управления доходов по Енбекшиказахскому району.
До нового назначения, с 2023 года, Байбатыров занимал должность главного специалиста государственного-правового отдела аппарата акима Талгарского района.
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