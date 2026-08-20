Токаев обратился к премьеру Венгрии в День Святого Иштвана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Венгрии. Об этом сегодня, 20 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поздравил премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и его соотечественников с национальным праздником – Днем Святого Иштвана.

"Этот знаменательный праздник, уходящий своими истоками в богатое и самобытное культурное наследие Венгрии, является ярким символом национального единства, солидарности и гордости венгерского народа", – говорится в послании.

Подчеркнута неизменная приверженность дальнейшему укреплению казахско-венгерского стратегического партнерства по широкому спектру направлений.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Мадьяру успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому венгерскому народу – процветания и благополучия.

11 мая 2026 года стало известно, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр направил ответное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Петер Мадьяр поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поздравление в связи с победой партии TISZA на выборах.