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Политика

Токаев обратился к премьеру Венгрии в День Святого Иштвана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 11:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Венгрии. Об этом сегодня, 20 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поздравил премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и его соотечественников с национальным праздником – Днем Святого Иштвана.

"Этот знаменательный праздник, уходящий своими истоками в богатое и самобытное культурное наследие Венгрии, является ярким символом национального единства, солидарности и гордости венгерского народа", – говорится в послании.

Подчеркнута неизменная приверженность дальнейшему укреплению казахско-венгерского стратегического партнерства по широкому спектру направлений.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Мадьяру успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому венгерскому народу – процветания и благополучия.

11 мая 2026 года стало известно, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр направил ответное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Петер Мадьяр поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поздравление в связи с победой партии TISZA на выборах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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