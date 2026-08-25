Токаев принял президента FIBA
Об этом 25 августа 2026 года проинформировали в Telegram-канале Акорды:
"В ходе беседы президент нашей страны высоко оценил поддержку, которую FIBA оказывает отечественному баскетболу, а также поблагодарил Сауда Али Аль-Тани за участие в заседании Национальной федерации баскетбола Казахстана".
Глава государства отметил, что в текущем году отечественный баскетбол празднует свое 100-летие, при этом он продолжает входить в число популярных игровых видов спорта, пользуясь растущим интересом среди детей и молодежи.
Он также рассказал собеседнику, что из Казахстана вышли выдающиеся баскетболисты, которые успешно выступали на международном уровне, в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Касым-Жомарт Токаев сообщил Сауду Али Аль-Тани о растущей популярности в нашей стране такого перспективного направления, как баскетбол формата 3×3.
В рамках встречи особое внимание было уделено развитию массового и профессионального баскетбола, подготовке спортивного резерва, а также реализации совместных проектов.
В свою очередь президент Международной федерации баскетбола выразил искреннюю признательность Главе государства за поддержку баскетбола в Казахстане, а также рассказал о планах FIBA по дальнейшей популяризации этого вида спорта.
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