Ли Сянь Луна наградили орденом "Достық" за вклад в отношения Казахстана и Сингапура
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна орденом "Достық" I степени, сообщает Zakon.kz.
Об этом 26 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. Награждение состоялось в рамках визита Ли Сянь Луна в Казахстан.
"Касым-Жомарт Токаев наградил Ли Сянь Луна орденом "Достық" I степени за значительный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между нашими странами", – говорится в сообщении.
Ранее Токаев предложил Сингапуру расширить сотрудничество в сфере ИИ и цифровизации.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript