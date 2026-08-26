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Политика

Ли Сянь Луна наградили орденом "Достық" за вклад в отношения Казахстана и Сингапура

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 19:54 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна орденом "Достық" I степени, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. Награждение состоялось в рамках визита Ли Сянь Луна в Казахстан.

"Касым-Жомарт Токаев наградил Ли Сянь Луна орденом "Достық" I степени за значительный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между нашими странами", – говорится в сообщении.

Ранее Токаев предложил Сингапуру расширить сотрудничество в сфере ИИ и цифровизации.

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Канат Болысбек
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