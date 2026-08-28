Продолжение цифровой трансформации Казахстана – эксперт о важных направлениях работы Курултая

Сегодня, 28 августа 2026 года, на первой сессии Курултая президент обозначил ряд важных направлений предстоящей работы правительства и Курултая. Эксперт рассказал Zakon.kz о значимости внедрения системы e-Parliament и привлечения технологий в Казахстан.

Так, по словам эксперта в области международных отношений и политологии Суйнбая Суюндикова, внедрение полноформатной системы e-Parliament – это не просто цифровизация работы Парламента, а важный институциональный шаг, направленный на повышение качества и прозрачности законодательного процесса. Система позволит объединить в единой цифровой среде процессы разработки, рассмотрения, обсуждения и принятия законопроектов.

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"Во-первых, ускорится взаимодействие депутатов, государственных органов и экспертов. Во-вторых, повысится открытость информации по законопроектам и расширятся возможности граждан участвовать в парламентской деятельности. В-третьих, цифровые технологии позволят сократить влияние человеческого фактора, упростить документооборот и повысить эффективность законодательного процесса. Поэтому e-Parliament можно рассматривать как продолжение цифровой трансформации Казахстана уже на политико-институциональном уровне. Его конечная цель – не просто внедрение новых технологий, а формирование более открытого, эффективного и ориентированного на граждан Парламента", – считает Суюндиков.

Он также прокомментировал введение "Золотой визы" – механизма, по его мнению, призванного создать более благоприятные условия для долгосрочного пребывания в стране иностранных инвесторов, высококвалифицированных специалистов и предпринимателей, способных внести значительный вклад в экономику.

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"Слова главы государства свидетельствуют о новом подходе Казахстана к повышению международной конкурентоспособности страны за человеческий капитал и инвестиции. Вместе с капиталом Казахстан стремится привлечь технологии, современные управленческие практики, знания и высококвалифицированных специалистов. То есть акцент делается не только на объеме инвестиций, но и на их качестве", – пояснил спикер.

На его взгляд, эффективность "Золотой визы" будет во многом зависеть от того, кому и на каких конкретных условиях она будет предоставляться.

"Если механизм будет ориентирован на привлечение инвесторов и специалистов, способных развивать высокотехнологичные отрасли, инновации, производство, науку и создавать новые рабочие места, то он может существенно ускорить экономическое и технологическое развитие Казахстана".

Иными словами, e-Parliament можно рассматривать как признак внутренней институциональной модернизации государства, а "Золотую визу" – как новый этап конкуренции Казахстана за инвестиции, технологии и человеческий капитал, подытожил Суйнбай Суюндиков.

После перехода Казахстана к однопалатной модели Парламента депутаты Курултая получили более широкую зону ответственности за принимаемые решения. Такое мнение в беседе с Zakon.kz высказал эксперт, комментируя выступление президента Касым-Жомарта Токаева на первой сессии Курултая в Астане.