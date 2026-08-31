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Политика

Токаев переназначил Бектенова на пост премьер-министра

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 11:21 Фото: primeminister.kz
Олжас Бектенов сохраняет пост главы правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 31 августа 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан", – говорится в официальном документе.

Ранее президент РК на очередном заседании Курултая выдвинул кандидатуру Бектенова на должность премьер-министра. Руководители парламентских фракций партий "Әділет", "Ауыл", Respublica, "Ак жол" и ОСДП поддержали предложение президента. Позднее депутаты Курултая согласовали кандидатуру Бектенова на должность премьер-министра РК. Из 144 присутствующих депутатов "за" проголосовали 137, воздержались – семь.

Олжас Бектенов после переназначения поблагодарил президента страны.

"Благодарю вас за оказанное высокое доверие – во второй раз меня назначили на должность премьер-министра. Итогом проводимых вами реформ стал новый этап развития нашей страны. По итогам года экономика Казахстана выросла на 5%. По вашему поручению мы реализуем масштабную строительную работу. Кроме того, 2026 год стал годом искусственного интеллекта. Все поставленные вами задачи выполняются стабильно и эффективно".Олжас Бектенов

Олжас Абаевич Бектенов родился в 1980 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (2001).

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы.

В 2005-2006 гг. – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 год работал в Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 год был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 гг. проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 гг. – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента РК.

В 2016-2017 гг. – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

С 2017 по 2018 г. – заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 г. – заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2019 по 2022 г. – первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года – председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

3 апреля 2023 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента РК.

6 февраля 2024 года указом президента РК назначен премьер-министром.

Награжден орденами "Айбын" ІІ степени (2014), "Даңқ" ІІ степени (2021).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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