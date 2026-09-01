Токаев поздравил Мирзиёева и народ Узбекистана с 35-летием Независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия Независимости Узбекистана. Об этом 1 сентября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что этот праздник по праву является предметом особой гордости узбекского народа, олицетворяя собой единство и сплоченность нации, уверенное движение к устойчивому росту и прогрессу.

"В Казахстане с искренней радостью воспринимаются все успехи братского Узбекистана. Мы высоко ценим многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку наших народов. Наше многогранное сотрудничество развивается на беспрецедентно высоком уровне, в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества. Уверен, дальнейшая совместная работа позволит приумножить достигнутые результаты и вывести казахско-узбекские отношения на новые высоты на благо наших государств", – отмечается в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому узбекскому народу – благополучия и процветания.

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31 августа 2026 года президент Казахстана направил поздравительную телеграмму премьер-министру Малайзии. Касым-Жомарт Токаев поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с национальным праздником Малайзии – Днем независимости.