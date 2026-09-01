Токаев предложил ускорить создание современного транспортно-логистического каркаса Евразии
По его мнению, географическая связанность государств является стратегическим преимуществом ШОС.
"Казахстан придает большое значение сопряжению мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора "Север – Юг", а также перспективных торговых путей между Центральной и Южной Азией. Казахстан готов содействовать продвижению транспортных инициатив на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Поддерживаем цифровизацию таможенных процедур, взаимное признание электронных документов, применение принципа "зеленых коридоров" и других современных механизмов. Эффективным решением могло бы стать создание Единой цифровой платформы транзита ШОС для беспрепятственного сопровождения грузов от пункта отправления до конечного получателя. Предлагаем разработать и принять Стратегию транспортной взаимосвязанности Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года", – подчеркнул президент Казахстана.
Еще одним приоритетом в выступлении было названо формирование нового технологического уклада.
Токаев полагает, что стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий требует от стран ШОС не только адаптации к происходящим изменениям, но и опережающих решений.
"Располагая значительным научным, инновационным потенциалом государства ШОС могли бы ускорить переход от обмена опытом к совместному созданию технологий и повышению компетенций, последовательно формируя собственную экосистему искусственного интеллекта. Казахстан выступает за расширение международного сотрудничества в этой сфере. В этом году наша страна вошла в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, созданной по инициативе Китая. Поэтому считаем уместным предложить создать под эгидой ШОС Сеть центров искусственного интеллекта с участием ведущих университетов, научных учреждений и технологических компаний государств-членов", – продолжил глава государства.
Президент указал на актуальность вопроса о реформировании Шанхайской организации сотрудничества и предложил поручить эту работу внешнеполитическим ведомствам.
"В завершение хочу вновь подтвердить готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода нашего многогранного партнерства в рамках ШОС на качественно новый уровень. Нет сомнений в том, что благодаря взаимному доверию и солидарности мы достигнем еще больших высот на пути прогресса. Казахстан готов пройти этот путь вместе с вами", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.
В своем выступлении он также отметил, что ШОС представляет собой уникальную палитру из разных по сути, но единых по духу стран, воплощая на практике принципы невмешательства, уважения суверенитета, взаимного доверия, открытости и сотрудничества. Сегодня это по-настоящему успешная, влиятельная и востребованная международная структура.
В ходе заседания также выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.