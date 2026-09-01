Выступая на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Касым-Жомарт Токаев предложил ускорить создание современного транспортно-логистического каркаса Евразии, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, географическая связанность государств является стратегическим преимуществом ШОС.

"Казахстан придает большое значение сопряжению мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора "Север – Юг", а также перспективных торговых путей между Центральной и Южной Азией. Казахстан готов содействовать продвижению транспортных инициатив на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Поддерживаем цифровизацию таможенных процедур, взаимное признание электронных документов, применение принципа "зеленых коридоров" и других современных механизмов. Эффективным решением могло бы стать создание Единой цифровой платформы транзита ШОС для беспрепятственного сопровождения грузов от пункта отправления до конечного получателя. Предлагаем разработать и принять Стратегию транспортной взаимосвязанности Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года", – подчеркнул президент Казахстана.

Еще одним приоритетом в выступлении было названо формирование нового технологического уклада.

Токаев полагает, что стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий требует от стран ШОС не только адаптации к происходящим изменениям, но и опережающих решений.

"Располагая значительным научным, инновационным потенциалом государства ШОС могли бы ускорить переход от обмена опытом к совместному созданию технологий и повышению компетенций, последовательно формируя собственную экосистему искусственного интеллекта. Казахстан выступает за расширение международного сотрудничества в этой сфере. В этом году наша страна вошла в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, созданной по инициативе Китая. Поэтому считаем уместным предложить создать под эгидой ШОС Сеть центров искусственного интеллекта с участием ведущих университетов, научных учреждений и технологических компаний государств-членов", – продолжил глава государства.

Президент указал на актуальность вопроса о реформировании Шанхайской организации сотрудничества и предложил поручить эту работу внешнеполитическим ведомствам.

"В завершение хочу вновь подтвердить готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода нашего многогранного партнерства в рамках ШОС на качественно новый уровень. Нет сомнений в том, что благодаря взаимному доверию и солидарности мы достигнем еще больших высот на пути прогресса. Казахстан готов пройти этот путь вместе с вами", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении он также отметил, что ШОС представляет собой уникальную палитру из разных по сути, но единых по духу стран, воплощая на практике принципы невмешательства, уважения суверенитета, взаимного доверия, открытости и сотрудничества. Сегодня это по-настоящему успешная, влиятельная и востребованная международная структура.

В ходе заседания также выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.