"Критика не отменяет главного": Токаев раскрыл свое видение будущего ООН

Выступая 1 сентября 2026 года на саммите "ШОС плюс" в Бишкеке, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался об Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Zakon.kz.

По словам президента, масштабные политические и экономические реформы, проводимые в Казахстане в последние годы, стали ответом на современные глобальные вызовы.

"Новая Конституция, вступившая в силу 1 июля, заложила прочную основу для устойчивого развития Казахстана. Положения Конституции сформировали качественно новую систему государственной власти. Эти преобразования нацелены на укрепление социально-экономической устойчивости и построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Приступил к работе новый законодательный орган – однопалатный Курултай", – сообщил он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег за поздравления по случаю успешной реализации реформ и проведения выборов в Курултай.

Он также подтвердил неизменность сбалансированного, конструктивного, миролюбивого внешнеполитического курса Казахстана.

Затем президент высказал свое видение дальнейшего совершенствования деятельности Организации Объединенных Наций.

"В адрес ООН звучит немало критики. Если эта критика даже отчасти обоснована, однако она не отменяет главного – альтернативы этой организации не существует. Наша общая задача состоит в укреплении и повышении ее эффективности. Данной цели служит тесное взаимодействие ООН с региональными форматами, включая, конечно, ШОС. Казахстан считает, что Организация Объединенных Наций должна оставаться ядром международной системы, а ее устав – универсальным фундаментом международного права", – подчеркнул президент.

Какие еще заявления сделал Касым-Жомарт Токаев на саммите "ШОС плюс" в Бишкеке, можете узнать здесь.