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Политика

Бесконтрольное применение ИИ: о чем Касым-Жомарт Токаев предупредил на саммите "ШОС плюс"

саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 17:21 Фото: akorda.kz
Казахстан высоко ценит вклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в защиту международного права. Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на саммите "ШОС плюс", сообщает Zakon.kz.

По словам президента, начавшаяся по инициативе Генерального секретаря реформа должна сделать Организацию более эффективной, сориентированной на результат и сохранить при этом ее универсальный характер, тогда как успех преобразований зависит от политической воли и ответственности государств-членов.

Наряду с этим президент особо выделил возрастающую роль ответственных средних держав.

"Считаю, они могут и должны содействовать диалогу между различными центрами и выработке коллективных решений. Их позиции и инициативы должны находить отражение в механизмах глобального управления. Казахстан готов активно содействовать этому процессу. Институциональное обновление ООН невозможно без укрепления превентивной дипломатии. Необходимы коллективные усилия для формирования культуры предупреждения конфликтов и мирного урегулирования споров. Следуя этому курсу, в июле текущего года Казахстан поддержал инициативу Китайской Народной Республики, став членом Конвенции об учреждении международной организации по медиации", – заявил президент.

По словам главы государства, глобальная стабильность все больше зависит от ответственного развития искусственного интеллекта.

"Нужны универсальные правила, раскрывающие созидательный потенциал искусственного интеллекта, предотвращающие его бесконтрольное применение и сокращающие цифровой разрыв. По инициативе Казахстана в Алматы будет создан Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений ЭСКАТО ООН. Центр может и должен способствовать масштабированию передового опыта в интересах, прежде всего, развивающихся стран", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении президент также выделил общую стратегическую задачу – формирование миропорядка, в котором культ силы и конфронтации уступит место взаимной ответственности, совместному развитию и долгосрочному сотрудничеству.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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