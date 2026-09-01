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Политика

Токаев предложил закрепить "шанхайский дух" в резолюции Генассамблеи ООН

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 17:11 Фото: akorda.kz
1 сентября 2026 года заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества продолжилось в формате "ШОС плюс". Выступая перед участниками саммита, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую эффективность председательства Кыргызстана в ШОС, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Казахстана, Кыргызстан сформировал содержательную повестку, объединив усилия, предложения в общую повестку дня под девизом "Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

"Убежден, итоги Бишкекского саммита придадут новый импульс достижению общих целей, укрепят Шанхайскую организацию сотрудничества как одну из важнейших ключевых опор обеспечения стабильности на евразийском пространстве".Касым-Жомарт Токаев

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также выделил общую стратегическую задачу – формирование миропорядка, в котором культ силы и конфронтации уступит место взаимной ответственности, совместному развитию и долгосрочному сотрудничеству.

"Многолетний опыт ШОС убедительно подтверждает, что "шанхайский дух" является образцовой моделью такого взаимодействия на международной арене. Принципы равноправия и консенсуса в деятельности нашей Организации по праву стали "золотым стандартом" успешного развития многостороннего сотрудничества и подлинной многосторонности. Поэтому предлагаю зафиксировать ключевые принципы ШОС в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира".Касым-Жомарт Токаев

Также во время выступления на саммите "ШОС плюс" в Бишкеке Токаев призвал создать новый механизм глобального управления водными ресурсами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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