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Политика

Жаслан Мадиев сохранил пост заместителя премьера – министра ИИ

Жаслан Мадиев, министр, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 10:26 Фото: akorda.kz
Жаслан Мадиев переназначен заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. Он занимает этот пост с 29 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 3 сентября 2026 года, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан", – говорится в официальной публикации Акорды за четверг.

Жаслан Мадиев родился 13 июня 1983 года в Алматы. Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (2000-2004, специальность "мировая экономика и международные финансы"), Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления (2006-2007, специальность "магистр госуправления (MPA)", Управление экономической политикой ("Болашак"), Массачусетский технологический институт (MIT), Sloan Business School (2015-2016, магистр управления бизнесом (МВА).

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО "Альянс Банк".

В 2007-2008 годах работал главным менеджером Департамента корпоративного финансирования АО "Фонд устойчивого развития "Казына", в 2008 году – в Центре стратегического анализа и исследований Администрации президента РК, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", в 2009-2010 гг. – зампредседателя правления АО "KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT", в 2010-2014 гг. – управляющим директором – членом, зампредседателя правления АО "Банк развития Казахстана".

В 2014-2015 годах занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК, в 2017-2018 гг. – и.о. вице-президента, вице-президента по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы". В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы", в 2019-2020 годах – вице-министром национальной экономики РК.

С октября 2020 года по январь 2022-го работал заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Затем занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (14.01.2022-09.2022). С октября 2022 года работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.

Главой МЦРИАП Жаслан Мадиев был назначен 6 мая 2024 года.

Ранее Токаев подписал ряд указов. К примеру, Даурен Косанов был переназначен министром обороны Казахстана. Кроме того, Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел. Также Серик Жумангарин остается заместителем премьер-министра – министром национальной экономики.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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