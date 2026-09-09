Токаев направил телеграмму президенту Таджикистана

Глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 сентября 2026 года сообщили в Акорде. Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона и его соотечественников с 35-летием независимости Республики Таджикистан.

Токаев отметил, что за годы суверенитета Таджикистан добился впечатляющих успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии, а также защите и продвижении национальных интересов на мировой арене.

"В Казахстане с искренней радостью воспринимаются успехи вашей страны, мы высоко ценим отношения дружбы и взаимной поддержки. Уверен, совместными усилиями казахско-таджикское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо двух братских стран и народов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал Эмомали Рахмону успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.

8 сентября президент Казахстана поздравил президента Северной Македонии Гордану Силяновску-Давкову с Днем независимости.