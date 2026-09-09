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Политика

Токаев направил телеграмму президенту Таджикистана

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 09:19 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 сентября 2026 года сообщили в Акорде. Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона и его соотечественников с 35-летием независимости Республики Таджикистан.

Токаев отметил, что за годы суверенитета Таджикистан добился впечатляющих успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии, а также защите и продвижении национальных интересов на мировой арене.

"В Казахстане с искренней радостью воспринимаются успехи вашей страны, мы высоко ценим отношения дружбы и взаимной поддержки. Уверен, совместными усилиями казахско-таджикское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо двух братских стран и народов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал Эмомали Рахмону успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.

8 сентября президент Казахстана поздравил президента Северной Македонии Гордану Силяновску-Давкову с Днем независимости.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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