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События

Токаев прилетел в Индию для участия в саммите БРИКС

люди, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 17:38 Фото: Акорда
12 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Дели для участия в XVIII саммите БРИКС, сообщает Zakon.k.z

В аэропорту президента Казахстана встретили официальные лица правительства Индии.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании в формате "аутрич"/"БРИКС+", а также проведет ряд двусторонних встреч, рассказали в Акорде.

Днем ранее Токаев произвел кадровую перестановку в Совете Безопасности Казахстана.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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