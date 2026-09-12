Токаев прилетел в Индию для участия в саммите БРИКС
Фото: Акорда
12 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Дели для участия в XVIII саммите БРИКС, сообщает Zakon.k.z
В аэропорту президента Казахстана встретили официальные лица правительства Индии.
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании в формате "аутрич"/"БРИКС+", а также проведет ряд двусторонних встреч, рассказали в Акорде.
Днем ранее Токаев произвел кадровую перестановку в Совете Безопасности Казахстана.
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