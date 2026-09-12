Трамп первым поздравил Казахстан с 35-летием Независимости

На полях саммита БРИКС состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева со Специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, сообщает Zakon

Как пишет Акорда, в начале беседы Серджио Гор передал личное послание президента Дональда Трампа Касым-Жомарту Токаеву с поздравлениями в преддверии 35-летия Независимости Казахстана.

Глава государства поблагодарил президента США за теплые пожелания, а также подтвердил приглашение американскому лидеру посетить Казахстан с визитом.

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие расширенного казахско-американского стратегического партнерства, подчеркнув особую значимость дальнейшего укрепления взаимодействия.

"Сейчас я готовлюсь к участию в саммите G20 в Майами. Думаю, это также будет хорошей возможностью обсудить вопросы двусторонней повестки. Мы предпочитаем не красивые слова, а конкретные дела и практические шаги для продвижения нашего взаимного сотрудничества", – сказал президент Казахстана.

Серджио Гор отметил, что благодаря тесным и доверительным контактам между лидерами Казахстана и США двусторонние отношения достигли беспрецедентно высокого уровня.



"Сегодня торгово-экономические связи и взаимодействие между нашими странами активно развиваются. Наш Президент уделяет большое внимание укреплению партнерства с Казахстаном и Центральной Азией", – отметил Специальный посланник.

В ходе встречи также был рассмотрен ряд важных направлений совместной работы с акцентом на такие приоритетные сферы, как искусственный интеллект и цифровизация.

В завершение собеседники подтвердили стремление к дальнейшему расширению многогранного партнерства и приданию дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Токаев прилетел в Индию для участия в саммите БРИКС.