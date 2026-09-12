Рассчитываю на развитие прекрасных отношений: Трамп поздравил Казахстан с Днем Независимости

Президент США Дональд Трамп в преддверии 35-летия Независимости Казахстана поздравил главу государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Поздравление опубликовала Акорда.

"Уважаемый господин президент! В преддверии празднования 35-й годовщины Независимости Казахстана направляю Вам наилучшие пожелания по случаю этого знаменательного события.

В Астане и во всех уголках страны миллионы казахстанцев будут с гордостью чествовать богатую культуру, историческое наследие и уникальную красоту, которые бережно сохраняются и приумножаются с момента провозглашения республикой Независимости в 1991 году.

Я высоко ценю расширенное стратегическое партнерство между нашими странами и рассчитываю на дальнейшее развитие прекрасных отношений, выстроенных между вами и мной в период моих обоих президентских сроков.

Народу Казахстана посчастливилось иметь в вашем лице сильного и решительного лидера. Для меня большая честь присоединиться к празднованию этой важной вехи", – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что на полях саммита БРИКС состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева со Специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.