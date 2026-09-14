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Политика

Токаев наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени

Касым-Жомарт Токаев, президент, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 15:52 Фото: akorda.kz
В Сеуле сегодня, 14 сентября 2026 года, состоялась церемония награждения орденом "Достық" II степени государственных и общественных деятелей Кореи, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя участников мероприятия, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахский и корейский народы издавна связывают прочные узы дружбы.

"Несмотря на то, что наши страны разделены значительными расстояниями, нас сближают взаимное уважение и общие интересы. Корейская экономика успешно развивается, противостоя конкуренции и вызовам. Это стало возможным благодаря трудолюбию народа и усилиям крупного бизнеса. Казахский народ и представители власти с искренним уважением относятся к дружественной Корее. Республика Корея – стратегический партнер Казахстана. Мы рассматриваем Корею как государство, пользующееся высоким авторитетом на международной арене. Наше многогранное сотрудничество укрепляется с каждым годом. Пять лет назад была принята Декларация о расширенном стратегическом партнерстве".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что между двумя государствами налажен тесный политический диалог, крепнет многоплановое сотрудничество.

"Динамично развиваются торгово-экономические отношения. Мы реализуем ряд масштабных проектов в машиностроении, энергетике, металлургии, передовых технологиях и других отраслях. Всемирно известные корейские компании успешно работают в нашей стране. Наши культурные и гуманитарные связи также крепнут".Касым-Жомарт Токаев
Токаев, церемония, Корея, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 15:52

Фото: akorda.kz

В выступлении была особо отмечена важная роль корейской общины Казахстана в укреплении контактов с Кореей.

"В настоящее время в Казахстане проживают более ста тысяч представителей корейского народа. Они играют важную роль в экономическом и социально-политическом развитии нашей страны. У нас созданы благоприятные условия для всех этнических групп. Община корё-сарам живет в мире и согласии на казахской земле и вносит значительный вклад в укрепление единства и солидарности. В Казахстане действуют корейские культурные центры. Академический корейский театр в Алматы пользуется признанием и любовью публики. На корейском языке издается газета и выходит специальная радиопередача", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства убежден, что укрепление дружбы Казахстана и Кореи отвечает общим интересам двух народов.

"Считаю сегодняшний день очень важным для казахско-корейских отношений. Мною принято решение в рамках этого визита вручить орден "Достық" II степени видным государственным и общественным деятелям Республики Корея. Это знак истинного уважения и искреннего признания казахского народа. Уверен, что вы и в будущем будете вносить значительный вклад в укрепление связей между нашими странами", – обратился к награжденным президент.

Орден "Достық" ("Дружба") II степени – государственная награда Казахстана, которой отмечают вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также развитие межгосударственных отношений.

В ночь на 14 сентября Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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