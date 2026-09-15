Токаев принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона
Фото: Акорда
15 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона, сообщает Zakon.kz.
В ходе встречи были обсуждены перспективные направления казахско-корейского инвестиционного и технологического сотрудничества.
- Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Кореей.
- По его словам, в нашей стране рассматривают Hanwha Group как одну из ведущих бизнес-групп Республики Кореи, обладающую прочными международными позициями в ряде стратегически важных отраслей.
- Глава государства рассказал о масштабных мерах Казахстана по формированию национальной экосистемы искусственного интеллекта, развитию цифровой инфраструктуры.
- Президент предложил Hanwha Group реализовать совместные проекты, используя Казахстан в качестве технологической платформы для выхода на рынки Центральной Азии.
- В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению партнерства с Hanwha Group и выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности получат практическое воплощение в конкретных взаимовыгодных проектах.
- В свою очередь Ким Дон Вон сообщил, что Hanwha Group была одной из первых корейских корпораций, начавших сотрудничество с Казахстаном еще в 1997 году.
Он отметил, что с большим энтузиазмом воспринял возможность принять участие в цифровизации и реализации различных проектов в партнерстве с нашей страной.
Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Республику Корею по приглашению Ли Чжэ Мёна.
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