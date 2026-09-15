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Политика

"Я вновь призываю корейский бизнес активнее инвестировать в Казахстан": Токаев выступил с обращением

Токаев, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:02 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал представителям корейских деловых кругов о стратегии развития города Алатау как урбанистического и экономического хаба нового поколения для передовых отраслей промышленности и инноваций, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении 15 сентября 2026 года глава РК уточнил, что этот основанный на цифровых технологиях, искусственном интеллекте и современной инженерии город развивается при активном участии корейских партнеров.

"Совместно с компанией KIND мы работаем над реализацией мастер-плана, развитием жилых районов и привлечением корейских компаний", – отметил Токаев.

Глава государства также полагает, что финансовый сектор представляет собой еще одно перспективное направление для продвижения партнерства двух стран. Также он отметил значительные возможности для расширения взаимодействия в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания.

"Наша продукция поставляется более чем в 70 стран. Мы готовы увеличить поставки зерна, масличных культур, мяса, молочной продукции, меда и других высококачественных товаров в Корею. В качестве более долгосрочной цели предлагаем разработку казахско-корейских агропромышленных цепочек создания стоимости, объединяющих потенциал нашего АПК с корейскими технологиями. В то же время у нас уже сложились прочные традиции сотрудничества в пищевой промышленности. Инвестиции Lotte в компанию "Рахат" – один из знаменитых шоколадных брендов Казахстана – служат ярким примером долгосрочного присутствия корейского бизнеса на нашем рынке. Мы высоко ценим это партнерство и рассчитываем увидеть немало новых историй успеха".Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев акцентировал внимание на важности развития человеческого капитала.

По его словам, университеты Казахстана и Кореи уже поддерживают обширные академические связи в рамках более чем 230 соглашений.

Наряду с этим глава государства считает, что значительные инвестиционные возможности открываются в здравоохранении. Приоритетные направления включают медицинскую инфраструктуру, фармацевтику, биотехнологии и медицинское оборудование.

В завершение президент особо отметил, что несколько десятилетий назад Корея совершила невероятный рывок, став мировым лидером в ключевых сферах экономики.

"Сейчас Казахстан вступает в этап глубокой экономической модернизации с акцентом на новые отрасли, технологии, исследовательский потенциал и человеческий капитал. Уверен, что сегодняшнее мероприятие и подписываемые соглашения придадут мощный импульс более амбициозному партнерству. Я вновь призываю корейский бизнес более активно инвестировать в Казахстан. Правительство Казахстана окажет всестороннюю поддержку каждой взаимовыгодной инициативе, которую корейский бизнес принесет в нашу страну", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:02
Токаев назвал Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана

Также на открытии казахско-корейского круглого стола Токаев обратил внимание на то, что критически важные минералы стали одним из наиболее стратегически значимых и быстрорастущих секторов мировой экономики.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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