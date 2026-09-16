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Политика

Токаев призвал объединить транспортные возможности Казахстана и Кореи

Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 14:25 Фото: akorda.kz
Во время выступления на первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что еще одним приоритетом считает развитие транспортно-логистического потенциала, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, в условиях глубоких изменений в глобальной цепочке поставок возросла роль Центральной Азии как важного связующего звена между Востоком и Западом.

"Казахстан ставит задачу увеличить совокупные объемы транзитных перевозок через свою территорию до 100 млн тонн. В данном контексте особое внимание придаем развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, его часто называют Средним коридором. За последние шесть лет объемы грузоперевозок по этому коридору выросли в пять раз. В обозримой перспективе мы намерены увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн. На наш взгляд, можно обеспечить интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP. В этой системе координат Корея осуществляет мультимодальные перевозки в Центральную Азию через казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган".Касым-Жомарт Токаев

Президент полагает, что можно объединить потенциалы этих маршрутов и сформировать сквозную транспортно-логистическую цепочку от Кореи через Центральную Азию в Европу.

"В этом ключе большие перспективы открываются в тесном сотрудничестве между портом Пусан и казахстанскими портами на Каспии в части обмена передовым опытом и информацией", – считает глава РК.

Отметив важность энергетической безопасности, Токаев сообщил, что Казахстан входит в число ведущих мировых производителей углеводородов с ежегодным объемом добычи около 100 млн тонн нефти.

"Мы готовы к расширению сотрудничества в этой сфере, включая возобновление поставок энергоресурсов в Корею. Одновременно видим широкие возможности для наращивания взаимодействия в геологоразведке и освоении новых участков недр. Положительный опыт имеется. К примеру, корейская национальная компания KNOC успешно осваивает нефтяные месторождения в Казахстане. Hyundai Engineering в составе консорциума примет участие в строительстве крупного газоперерабатывающего завода. Большие перспективы открывает глубокая переработка сырья. Казахстан активно развивает нефтегазохимию, включая производство полипропилена, полиэтилена и приглашает корейские компании к созданию новых производств с высокой добавленной стоимостью. Глобальный энергетический переход актуализирует вопросы развития атомной промышленности. Мы готовы к более тесному сотрудничеству с компаниями KHNP и Doosan Enerbility в области ядерных технологий".Касым-Жомарт Токаев

В начале своей речи Токаев выразил признательность президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну за теплый прием и безупречную организацию первого саммита.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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