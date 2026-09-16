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Политика

Редкоземельные металлы, водосбережение: Токаев обозначил приоритеты сотрудничества с Кореей

Токаев, президент Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 14:35 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 16 сентября 2026 года на первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея", предложил усилить партнерство в сфере критических материалов, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что Казахстан располагает значительной ресурсной базой и входит в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов.

"Примечательно, что все 10 минералов, отнесенных Кореей к категории стратегических, представлены в минерально-сырьевой базе нашей страны. Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и технологических возможностей Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Приветствую достигнутую в рамках нынешнего визита договоренность о создании в Алматы совместного Центра по исследованию редких и редкоземельных металлов с участием Корейского института содействия технологиям. Нашей целью должно стать выстраивание полного производственного цикла – от исследований и добычи критически важного сырья до глубокой переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, речь идет о производстве полупроводников, микроэлектроники, аккумуляторов, компонентов для электромобилей и робототехнике. Для практической реализации этой задачи предлагаем создать совместную казахско-корейскую компанию".Касым-Жомарт Токаев

Отдельно президент РК остановился на вопросах водной безопасности и сохранения экологического баланса в регионе.

саммит, президенты, Сеул, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 14:35

Фото: akorda.kz

В Казахстане, по его словам, реализуется масштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры.

"До 2030 года планируем построить 42 новых водохранилища, модернизировать 14,5 тысячи километров оросительных каналов и существенно расширить применение водосберегающих технологий. Изменение климата, дефицит воды и деградация природных экосистем уже сказываются на социально-экономическом развитии Центральной Азии. Поэтому Казахстан высоко ценит готовность Кореи делиться своими передовыми технологиями и практическим опытом в этой важной и чувствительной для нас сфере. В частности, большие перспективы вижу в запуске совместной программы по привлечению корейских технологий водосбережения, цифрового учета воды, развития современной водосберегающей инфраструктуры".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства особо отметил значительные достижения стран – участниц саммита в развитии культурно-гуманитарных связей.

"Наши страны связывают братские узы, уходящие в глубь истории. Особую роль в этом играет община корё-сарам, которая стала неотъемлемой частью государств региона и одновременно – надежным мостом дружбы между Центральной Азией и Кореей. Казахстан играет особую роль в сохранении самобытности и культуры корейского народа, обретшего на нашей земле новую Родину. В следующем году исполняется 90 лет со времени переселения корейцев в Центральную Азию. В этой связи предлагаем в следующем году провести специальные мероприятия, посвященные памятному событию. Считаю важным обеспечить запуск программы Central Asia – Korea Future Generation, направленной на расширение молодежных контактов, образовательных и культурных обменов".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 14:35
Токаев призвал объединить транспортные возможности Казахстана и Кореи

В начале своей речи Токаев выразил признательность президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну за теплый прием и безупречную организацию первого саммита.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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