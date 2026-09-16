Казахстан сформирует портфель инвестиционных проектов для корейских партнеров – Токаев

На бизнес-саммите "Центральная Азия – Республика Корея" Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития партнерства в области критически важных материалов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Казахстан обладает богатыми залежами и месторождениями критически важных минералов и редкоземельных металлов.

"Мы производим медь, хром, титан и многие другие элементы, которые определены правительством Кореи как приоритетные стратегические ресурсы. Учитывая передовой технологический опыт Кореи, предлагается сформировать пул адресных инвестиционных проектов полного цикла по геологоразведке, добыче, глубокой переработке и производству критически важных материалов", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что особую актуальность приобретает расширение транспортной взаимосвязанности. По его мнению, уникальное географическое положение Центральной Азии открывает значительные возможности для укрепления транспортно-логистической связанности всего евразийского континента.

"Важную роль в этом играет Транскаспийский международный транспортный маршрут, существенная часть которого проходит по территории Казахстана. В настоящее время на данный маршрут приходится порядка 85% всех сухопутных перевозок между Азией и Европой. В прошлом году контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 36%, по итогам восьми месяцев текущего года также фиксируется значительный рост – на уровне 18%. В ближайшие два года мы планируем увеличить пропускную способность маршрута с 6 до 10 млн тонн. Предлагаем корейским компаниям принять самое активное участие в развитии инфраструктурных проектов вдоль этого маршрута. С этой целью правительство Казахстана сформирует портфель инвестиционных проектов для корейских партнеров", – сообщил глава государства.

В своем выступлении он также отметил, что высокая геополитическая напряженность в мире оказывает беспрецедентное давление на глобальную торговлю и экономическую стабильность. В этих условиях взаимопонимание и доверие между государствами выступают одними из важнейших факторов успешного долгосрочного бизнес-партнерства, без чего невозможно говорить об успешном развитии всего комплекса взаимоотношений между нашими странами.