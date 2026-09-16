Министр культуры Казахстана посетил мемориальный комплекс в Корее
Министр находится в составе официальной делегации главы государства, пребывающего в Республике Корея с государственным визитом.
В ходе посещения состоялась церемония с участием почетного караула. Арман Кырыкбаев возложил цветы к мемориалу в знак уважения к памяти тех, кто посвятил жизнь борьбе за независимость и защите страны. Министр также почтил память генерала Хон Бом До.
Тэджон – один из важнейших мемориальных комплексов Республики Корея, где покоятся около 150 тыс. человек, имеющих особые заслуги перед страной. Особое значение для казахско-корейских отношений имеет память генерала Хон Бом До. Последние годы своей жизни он провел в Казахстане и был похоронен в Кызылорде. В 2021 году при содействии казахстанской стороны его останки были перенесены на историческую Родину и перезахоронены в Тэджоне.
В этом году исполняется пять лет со дня переноса останков генерала Хон Бом До из Кызылорды в Республику Корея. Его история стала одной из важных страниц общей исторической памяти, связывающей народы двух стран.
В завершение посещения Арман Кырыкбаев оставил запись в Книге почетных гостей. Посещение мемориального комплекса стало проявлением уважения к историческому наследию двух стран и дальнейшему укреплению казахско-корейских отношений.
Ранее сообщалось, что Токаев предложил объединить технологии Кореи и ресурсы Казахстана.