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Политика

Министр культуры Казахстана посетил мемориальный комплекс в Корее

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 21:03 Фото: Министерство культуры и информации РК
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева министр культуры и информации Арман Кырыкбаев посетил мемориальный комплекс в городе Тэджон, где покоится выдающийся корейский военачальник генерал Хон Бом До, сообщает Zakon.kz.

Министр находится в составе официальной делегации главы государства, пребывающего в Республике Корея с государственным визитом.

В ходе посещения состоялась церемония с участием почетного караула. Арман Кырыкбаев возложил цветы к мемориалу в знак уважения к памяти тех, кто посвятил жизнь борьбе за независимость и защите страны. Министр также почтил память генерала Хон Бом До.

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 21:03

Фото: Министерство культуры и информации РК

Тэджон – один из важнейших мемориальных комплексов Республики Корея, где покоятся около 150 тыс. человек, имеющих особые заслуги перед страной. Особое значение для казахско-корейских отношений имеет память генерала Хон Бом До. Последние годы своей жизни он провел в Казахстане и был похоронен в Кызылорде. В 2021 году при содействии казахстанской стороны его останки были перенесены на историческую Родину и перезахоронены в Тэджоне.

В этом году исполняется пять лет со дня переноса останков генерала Хон Бом До из Кызылорды в Республику Корея. Его история стала одной из важных страниц общей исторической памяти, связывающей народы двух стран.

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 21:03

Фото: Министерство культуры и информации РК

В завершение посещения Арман Кырыкбаев оставил запись в Книге почетных гостей. Посещение мемориального комплекса стало проявлением уважения к историческому наследию двух стран и дальнейшему укреплению казахско-корейских отношений.

Ранее сообщалось, что Токаев предложил объединить технологии Кореи и ресурсы Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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