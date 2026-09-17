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Политика

Аким Жезказгана ушел в отставку

Кайрат Шайжанов, экс-аким Жезказгана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 09:13 Фото: Instagram/kairatsh_08
Кайрат Шайжанов, возглавлявший Жезказган с июня 2022 года, ушел в отставку. Об этом решении он объявил, опубликовав пост на своей страннице в Instagram сегодня, 17 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Шайжанов подчеркнул, что этот день для него особенный и очень волнительный.

"Пришло время завершить работу на посту акима города и попрощаться с вами. На протяжении четырех лет мы вместе с вами трудились на благо развития нашего родного города, переживали вместе и жару, и холод, стараясь сделать все, что было в наших силах. Этот период стал для меня не только большой ответственностью, но и настоящей школой жизни, бесценным опытом".Кайрат Шайжанов

Также он поблагодарил всех жителей города за оказанное доверие и поддержку.

"Для меня Жезказган – это не просто город, в котором я работал. Это родной край, с которым связаны моя судьба, мой труд и дорогие воспоминания. Моя работа на этом посту завершается, но моя забота о Жезказгане и добрые пожелания в адрес города никогда не закончатся".Кайрат Шайжанов

Шайжанов родился в поселке Атасу Жанааркинского района. Известно, что имеет два высших образования: он окончил Карагандинский государственный технический университет и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал на руководящих должностях в строительных компаниях. В разные годы работал заместителем акима Сатпаева, советником акима Жезказгана, руководил предприятиями и подразделениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 2015 по 2017 год занимал должность акима Осакаровского района Карагандинской области. В июне 2022 года был назначен акимом Жезказгана.

Несколько дней ранее, 14 сентября, сообщалось, что Шакир Кейкин ушел с поста акима Атырау.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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