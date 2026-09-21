#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Политика

Токаев направил телеграммы руководству Армении: Акорда раскрыла детали

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президенту Ваагну Хачатуряну и премьер-министру Николу Пашиняну по случаю 35-летия Независимости Республики Армения. Об этом 21 сентября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил историческое значение этого юбилея, символизирующего национальное единство и созидательный дух армянского народа, а также высокий авторитет страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственного взаимодействия и стратегического партнерства.

"Отмечаю успешное развитие казахско-армянского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется практическим содержанием, что в полной мере отвечает духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами. Подтверждаю твердый настрой Казахстана на укрепление многогранных межгосударственных связей", – говорится в телеграммах.

Казахстанский лидер пожелал руководству Армении новых успехов в государственной деятельности, а дружественному армянскому народу – благополучия и процветания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:30
Пашинян сделал заявление об участии Армении в ОДКБ

4 августа 2026 года президент Казахстана провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Токаев поздравил Аббаса с Днем независимости
22:00, 15 ноября 2024
Токаев поздравил президента Палестины с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев, Петр Павел
09:01, 28 октября 2025
Токаев поздравил президента Чехии с Днем независимости
поздравление
09:06, 16 декабря 2023
Смаилов поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по спортивной гимнастике
14:30, Сегодня
Капитан гимнастов Казахстана Азизов прокомментировал выступление команды на Азиаде
Бахтиёр Зайнутдинов на поле в форме &quot;Динамо&quot;
14:19, Сегодня
Бахтиёр Зайнутдинов может перейти в "Ордабасы"
Асель Канай после удачного приема
14:01, Сегодня
Титулованная каратистка из Казахстана Асель Канай проиграла финал Азиады в Японии
Абдулвахоб Рашидов
13:49, Сегодня
Узбекистан с камбэком завоевал первое "золото" Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: