Токаев направил телеграммы руководству Армении: Акорда раскрыла детали

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президенту Ваагну Хачатуряну и премьер-министру Николу Пашиняну по случаю 35-летия Независимости Республики Армения. Об этом 21 сентября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил историческое значение этого юбилея, символизирующего национальное единство и созидательный дух армянского народа, а также высокий авторитет страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственного взаимодействия и стратегического партнерства.

"Отмечаю успешное развитие казахско-армянского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется практическим содержанием, что в полной мере отвечает духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами. Подтверждаю твердый настрой Казахстана на укрепление многогранных межгосударственных связей", – говорится в телеграммах.

Казахстанский лидер пожелал руководству Армении новых успехов в государственной деятельности, а дружественному армянскому народу – благополучия и процветания.

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4 августа 2026 года президент Казахстана провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.