Касым-Жомарт Токаев созвонился с Владимиром Путиным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 21 сентября 2026 года, президент Казахстана поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную думу.

"Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень организации голосования и пожелал новому составу российского парламента плодотворной работы на благо страны и ее граждан", – говорится в сообщении.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и обсудили график предстоящих совместных мероприятий и контактов на высшем уровне.

Часами ранее сообщалось, что глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту России.