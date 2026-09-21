Касым-Жомарт Токаев созвонился с Владимиром Путиным
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда 21 сентября 2026 года, президент Казахстана поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную думу.
"Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень организации голосования и пожелал новому составу российского парламента плодотворной работы на благо страны и ее граждан", – говорится в сообщении.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и обсудили график предстоящих совместных мероприятий и контактов на высшем уровне.
Часами ранее сообщалось, что глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту России.
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