#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Политика

Касым-Жомарт Токаев созвонился с Владимиром Путиным

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:42 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 21 сентября 2026 года, президент Казахстана поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную думу.

"Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень организации голосования и пожелал новому составу российского парламента плодотворной работы на благо страны и ее граждан", – говорится в сообщении.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и обсудили график предстоящих совместных мероприятий и контактов на высшем уровне.

Часами ранее сообщалось, что глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту России.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
16:23, 07 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев созвонился с Владимиром Путиным
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана
14:06, 14 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным
Токаев и Путин, президенты
17:00, 10 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пиралы Алиев руководит &quot;Женисом&quot;
15:51, Сегодня
Экс-тренер "Каспия" Пиралы Алиев вошёл в тренерский штаб клуба из Турции
Луиш Нани бежит по полю
15:36, Сегодня
Звёздный вингер "Актобе" Луиш Нани покинет команду
Алина Шосова в бою на Азиаде-2026
15:22, Сегодня
Алина Шосова проиграла ушуистке из Вьетнама на Азиаде-2026
Казахстанской каратистке не удалось принести сборной пятое &quot;золото&quot;
15:12, Сегодня
Казахстан сохранил за собой четвёртое место в медальном зачёте Азиады, Узбекистан - девятый
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: