Касым-Жомарт Токаев: Стране нужны не популисты и карьеристы, а признанные лидеры

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Важная составляющая модернизации страны – создание инструментов прямого участия граждан в управлении государством. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Zakon.kz.

Именно поэтому, уточнил глава государства, одна треть состава Қазақстан Халық Кеңесі сформирована из общественных объединений и других некоммерческих организаций. "Это новый этап трансформации, он требует объективного анализа пройденного пути и разработки новых подходов к решению сложных задач грядущего будущего. Стране нужны не популисты и карьеристы, а признанные лидеры профессиональных сообществ, компетентные эксперты в различных областях. Надо признать, многое уже сделано: так называемый "третий сектор" получил мощный импульс к развитию, в основном сформированы механизмы общественного контроля и начали работать каналы обратной связи". Касым-Жомарт Токаев Но реформы, продолжил президент, не прощают застоя. "Это мы хорошо усвоили из недавнего прошлого. Даже кратковременные остановки в реформах чреваты губительными потрясениями и фатальной дестабилизацией". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Президент напомнил о конституционном запрете на дискриминацию по языковому, этническому или иному признаку Также Токаев в начале своего выступления назвал главную цель своей работы.

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