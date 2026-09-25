Путин выразил соболезнования Токаеву из-за трагедии на учениях ВМС Казахстана

Президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии, сообщает Zakon.kz.

Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. В России разделяют их боль и скорбь", – говорится в послании российского президента.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море.

По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

Ранее стало известно, что 25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.