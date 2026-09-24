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События

25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур

В Казахстане объявлен общенациональный траур, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 19:12 Фото: magnific.com
В Казахстане 25 сентября 2026 года объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовала Акорда.

"Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур", – говорится в сообщении.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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