Путин выразил соболезнование в связи с трагедией на шахте Костенко
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей", - сказал президент России.
В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.
Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, на данный момент известно о 28 погибших горняках.
В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".
Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Компания, в свою очередь, подтвердила передачу АО "АрселорМиттал Темиртау".