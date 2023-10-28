Путин выразил соболезнование в связи с трагедией на шахте Костенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнование Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией на шахте Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей", - сказал президент России.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, на данный момент известно о 28 погибших горняках.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Компания, в свою очередь, подтвердила передачу АО "АрселорМиттал Темиртау".