Президент дал старт строительству промышленного парка в Жамбылской области

Касым-Жомарт Токаев на полях инвестиционного форума "Казахстан – Китай" в режиме видеосвязи дал старт строительству промышленного парка глубокой переработки кукурузы в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, проект реализуется китайской компанией Fufeng Group – одним из мировых лидеров в сфере биоферментации.

"На первом этапе инвестиции в создание производственного комплекса составили 350 млн долларов. Предприятие будет перерабатывать до 500 тысяч тонн кукурузы в год", – говорится в сообщении.

На втором этапе предусматривается увеличение мощности предприятия до 3 млн тонн кукурузы в год и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Общий объем инвестиций на данном этапе составит 1,15 млрд долларов.

"Формирование промышленного парка позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест и сформировать в Казахстане полный производственный цикл по глубокой переработке зерна. Реализация проекта будет способствовать развитию глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, расширению промышленного сотрудничества с Китаем, укреплению экспортного потенциала отечественной агропромышленной отрасли", – дополнили в Акорде.

25 сентября в Алматы прошел инвестиционный форум "Казахстан – Китай", на котором выступил Касым-Жомарт Токаев. На полях форума Казахстан подписал 10 соглашений с китайскими компаниями.