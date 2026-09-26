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#Школа
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События

Минобороны проверят после трагедии на Каспии – Токаев создал комиссию и дал ей семь дней на первый отчет

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 16:39 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 26 сентября 2026 года, подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Текст документа опубликовали на сайте Акорды:

"В целях проведения комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений, создать Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан".

Президент поручил "комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе".

Распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 16:39
Трагедия на Каспии: глава Минобороны встретился с семьями погибших военнослужащих

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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