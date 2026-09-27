"Никакой личной лояльности": Токаев поставил новые задачи перед министром обороны

Перед новым министром обороны Казахстана Айдосом Мырзахметовым поставлен ряд первоочередных задач, включая реформу Вооруженных сил, повышение эффективности использования бюджетных средств и изменение подходов к отбору кадров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 сентября 2026 года рассказали в Акорде. На совещании с руководящим составом оборонного ведомства президент Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных задач кардинальное повышение эффективности использования бюджетных ресурсов.

"Все выделяемые средства должны давать максимальный результат для обеспечения обороноспособности государства. Нецелевые расходы, тем более, хищения, недопустимы. От ответственности за такие действия никто не уйдет", – сказал президент.

Вторая – провести реформу Вооруженных сил с учетом современных угроз. Аппарату Совета Безопасности совместно с Министерством обороны поручено в десятидневный срок представить план военной реформы.

Глава государства также считает необходимым ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.

"Выдвижение на командные должности следует осуществлять исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Третья задача – усилить идеологическую и воспитательную работу среди военнослужащих на основе ценностей Конституции, истории военного дела, достижений казахской и мировой культуры.

Армия должна стать школой профессиональной подготовки, источником обширных знаний, подлинного патриотизма. В армии безопасность и жизнь каждого военнослужащего должны стать безусловным приоритетом.

"Защита Родины – священный долг каждого гражданина. Те, кто посвятил свою жизнь военной службе, достойны заботы и поддержки государства. Служба в армии не должна внушать страх и ужас, армия призвана быть институтом, на лучших примерах прошлого и настоящего воспитывающим молодых воинов, истинных патриотов своей Отчизны", – подытожил глава государства.

Президент считает необходимым объективно освещать службу всех военнослужащих, прежде всего, добившихся высоких оценок и поощрения со стороны командования.

Верховный Главнокомандующий акцентировал внимание на важности подготовки не объемных концепций и дорожных карт, а четкого, конкретного поэтапного плана реформы, который будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности во второй половине октября.

В завершение президент поручил осуществлять координацию работы по реформированию армии Аппарату Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку в Министерстве обороны после выявленных нарушений во время военных учений.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.