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События

Токаев принял нового министра обороны: какие задачи поставил президент

Касым-Жомарт Токаев, Айдос Мырзахметов, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 13:45 Фото: Акорда
27 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Айдоса Мырзахметова, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по укреплению обороноспособности страны, повышению боевой готовности Вооруженных сил и совершенствованию системы военного управления, сообщили в Акорде.

Особое внимание глава государства уделил безопасности воинской службы. Президент подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих должно быть безусловным приоритетом для командования всех уровней.

Президент также поставил задачи по повышению качества профессиональной подготовки, развитию военной инфраструктуры, модернизации вооружения и техники, внедрению современных технологий и цифровых решений.

Отдельно глава государства отметил необходимость усилить воспитательную работу в армии, уделяя внимание формированию у военнослужащих ответственности, дисциплины и преданности Родине.

Кроме того, особый акцент был сделан на вопросах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

Ранее Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Также награждены три выживших матроса.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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